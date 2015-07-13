Чтобы Церковь существовала не нужны инфраструктуры и философия, а нужна вера - Митрополит Онуфрий (укр.)

У своїй проповіді в день пам’яті святих первоверховних апостолів Петра і Павла, 12 липня, Блаженніший Митрополит Онуфрій закликав усіх християн наслідувати віру і мужність цих святих.

Про апостола Петра Його Блаженство розповів, що хоч це і був «чоловік простий, неписьменний», але в той же час «людина гаряча, істинно віруюча, яка не вміла лукавити». Це Петр, ​​коли Господь запитав учнів за кого вони Його шанують, відповів: «Ти Христос – Син Бога Живого». І Господь відповів на це апостолу: «Блаженний ти, Симоне, сину Іонин, бо не плоть і кров тобі це показали, але Отець Мій Небесний; І кажу Я тобі: ти – Петро, ​​і на скелі оцій побудую Я Церкву Свою, і сили адові не переможуть її». (Мф. 16, 17-18).

Вибір Спасителя говорить про те, що «для того, аби Церква існувала не треба організовувати спеціальні інфраструктури, не потрібна людська філософія, а потрібна віра». «Саме віра об’єднує людей в одне Тіло, главою якого є Христос, і це і є Церква Христова», – зазначив Предстоятель.

Святий апостол Павло відрізнявся від апостола Петра своєю освіченістю. До свого покликання він був великим ревнителем Закону Мойсеєва і гнав християн. «Коли вбивали архідиякона Стефана, який до того ж був родичем апостола Павла, то він стеріг одяг убивць. Але коли йому з’явився сам Господь, він залишивши все, почав проповідувати про Христа світові. Він потрудився більше від інших апостолів, не мав спокою ані вдень, ні вночі. Був гнаний від іудеїв, від язичників, його закидували камінням, він був на дні морському. Але силою Божою апостол завжди повставав і знову йшов і здійснював подвиг свого служіння », – сказав Блаженніший Владика.

Його Блаженство закликав у цей день особливо молитися святим апостолам, щоб вони зміцнили нас у вірі і в тих талантах, які дані нам від Бога.

«Хто з нас учений, знає правила людської мудрості, нехай послухає апостола Павла, який говорить: «Що для мене було перевагою, то заради Христа я за марність вважав. Тож усе я вважаю за марність заради переважного пізнання Христа Іісуса »(Фил. 3, 7-8). Хто простець, не має високої освіти, для того нехай буде взірцем апостол Петро. Святий, який мав таку віру, що пішов по воді, як по суші; воскрешав мертвих так само просто, як-ніби будив сплячого».

«І ми молимося, щоб апостоли кожного з нас зміцнили йти тим шляхом і жити тими заповідями, які сповістили світові святі апостоли Петро і Павл», – сказав на закінчення Предстоятель.

За матеріалами офіційного сайту УПЦ