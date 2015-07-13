Вышла книга о неизвестных письмах кошевого атамана Запорожской Сечи и святого Паисия Величковского

Неизвестные письма святого Паисия Величковского на Запорожскую Сечь и к последнему предводителю запорожских казаков Петру Калнышевскому впервые опубликованы в книге Сергея Шумило «Прп. Паисий Величковский и Запорожская Сечь».

Как сообщает Центр информации УПЦ, в книге опубликованы шесть писем прп. Паисия на Запорожскую Сечь, которые были обнаружены в украинских архивах. Также анализируется история взаимоотношений прп. Паисия, афонского и молдавского монашества с запорожским казачеством.

Вместе с тем, в книге представлены редкие документальные свидетельства из архивов Украины и Афона, которые открывают новые факты о святом Паисии в афонском монастыре Симонопетра и обители св. Константина на Афоне.

По словам директора Международного института афонского наследия в Украине Сергея Шумило - автора книги, найденные письма оказались ценным источником, дополняющим сведения как о святом Паисии, так и о последнем кошевом атамане Запорожской Сечи.

"Петр Калнышевский закончил свою жизнь послушником в Соловецком монастыре на 113 году жизни, до этого пробыв около 25 лет в подземном заключении-затворе. Поэтому упомянутые документы могут служить важным дополнением к жизнеописанию не только прп. Паисия, но и святого праведного Петра Калнышевского, решение о канонизации которого принято Священным Синодом Украинской Православной Церкви в прошлом году (память 31 октября / 13 ноября)", - отмечает автор книги Сергей Шумило.

Книга издана Международным институтом афонского наследия в Украине и издательством «Наследие Православного Востока» по благословению Предстоятеля УПЦ Митрополита Онуфрия. Издание приурочено к 220-летию преставления прп. Паисия Величковского и 1000-летию древнерусского монашества на Афоне. Научный редактор книги – известный греческий профессор Антоний-Эмиль Н. Тахиаос.

Книга может быть интересна как специалистам по истории Афона и Запорожского казачества, так и всем, кто интересуется церковной историей.