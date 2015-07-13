Украинцам надо отказаться от стереотипа, что врач всегда взяточник - архиепископ УПЦ

Управляющий Запорожской епархией Украинской Православной Церкви и кандидат медицинских наук, архиепископ Лука (Коваленко) призывает украинцев не относится всегда предвзято к врачам, негативно оценивая качество медицинского обслуживания в стране.

Об этом он сказал, комментируя социологический опрос по поводу отношения украинских граждан к состоянию медицинской сферы в стране, сообщает Центр информации УПЦ.

«Я знаю много врачей, которые жертвуют своими выходными ради своих пациентов. Это - действительно самоотверженный труд. Однако у нас сложился стереотип, что врач всегда взяточник. Многих врачей можно смело считать героями, которые спасают людей. Вместе с тем у работников медицины, разумеется, есть и недостатки. Врачи являются членами общества со всеми его пороками, которыми страдают люди разных профессий. Эти недостатки, конечно же, нужно искоренять», – отмечает архиепископ Лука.

По его словам, медицинское обслуживание - это в первую очередь помощь людям, а врач - тот, кто служит ближнему.

«Но многие люди часто не ценят врачебную работу, не замечают тех многочасовых операций, когда врачам приходится бороться за жизнь людей, а видят только негатив. Когда же врач первой категории говорит, что получает на руки чуть больше двух тысяч гривен – а на некоторых предприятиях даже не высококвалифицированному рабочему платят гораздо больше – возникает вопрос: где справедливость?», – говорит владыка.

Он подчеркивает, что, говоря о реформировании медицинской сферы, главный акцент надо делать не только на организационно-материальной составляющей, но и на том, как изменить сознание врачей и пациентов.

«Другая проблема - как мы сами относимся к своему здоровью. Это как раз тема моей диссертации. Мы часто не задумываемся над тем, что болеем, что не стараемся заботиться о здоровом образе жизни, а виноватыми во всем делаем врачей», – замечает архиепископ Лука.

Как сообщает Центр информации УПЦ, в конце июня под председательством Министра образования и науки Украины Сергея Квита состоялось заседание Аттестационной коллегии МОН Украины, на котором была утверждена диссертация архиепископа УПЦ Луки (Коваленко) на тему «Медико-социальное обоснование модели информационно-образовательного обеспечения профилактики болезней системы кровообращения».

Согласно результатам опроса, проведенного в июне социологической группой «Рейтинг», 82% украинцев негативно оценивают качество медицинского обслуживания в стране. Среди факторов, которые влияют на негативную оценку работы врачей, наиболее популярными вариантами стали «отсутствие ответственности за результаты лечения» и «вымогательство денежных средств».

45% опрошенных оценили состояние своего здоровья как хорошее, 38% – как удовлетворительное, 15% – как слабое.