В Одессе тысячи людей молились за мир перед Касперовской иконой Божией Матери в день 175-летия ее явления (укр.)

Багатотисячна молитва за мир в Україні перед Касперівською іконою Божої Матері відбулася в день 175-річчя з’явлення цього чудотворного образу.

За богослужінням молилися близько десяти тисяч віруючих, серед яких були голова Одеської обласної державної адміністрації М.Н.Саакашвілі, народний депутат України С.В.Ківалов, Герой України В.С.Філіпчук.

Після завершення богослужіння голова Одеської ОДА подякував митрополиту Агафангелу за його молитви про мир і процвітання Одещини, підкресливши, що Владику знають не тільки в південному регіоні України, а й далеко за його межами. І дуже вірно, що і Церква, і держава разом працюють над зміцненням єдності країни, відроджуючи моральні основи нашого суспільства.

Митрополит Агафангел подякував М.Н.Саакашвілі за хороші відносини між Одеською єпархією та облдержадміністрацією, зазначивши, що Церква завжди виступала проти ворожнечі та ненависті, проти дестабілізації країни. І сьогодні були піднесені молитви про мир і стабільність в регіоні та в Україні, а також про припинення кровопролитної братовбивчої війни на Донбасі.

У благословення на подальші труди митрополит Агафангел підніс губернатору Касперівський образ Божої Матері та вручив пам’ятний знак у зв’язку із 175-річчям прославлення цього чудотворного образу.

Потім відбувся багатотисячний Хресний хід від Свято-Успенського Одеського кафедрального собору до Спасо-Преображенського Одеського кафедрального собору, де перед чудотворною Касперівської іконою був відслужений святковий молебень, під час якого також підносилися молитви про мир в Україні.

У своєму архіпастирському слові митрополит Агафангел подякував усім за участь у молитві, підкресливши, що «Просячи милості Божої у Цариці Небесної, ми з упевненістю говоримо про нові великі чудеса, явлені через Касперівський образ. Насамперед, це мир і злагода, які притаманні нашому місту».

Також з благословення митрополита Агафангела на Соборній площі була приготована святкова трапеза на 5000 чоловік. А всім віруючим роздані в благословення маленькі іконки Пресвятої Богородиці “Касперівської”.

За матеріалами офіційного сайту Одеської єпархії УПЦ