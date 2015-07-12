В Киево-Печерской лавре отметили День святых апостолов Петра и Павла

12 июля, в День памяти первоверховных апостолов Петра и Павла, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, сообщает сайт church.ua.

Его Блаженству сослужили митрополит Вострский Тимофей (Иерусалимская Православная Церковь), наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, митрополит Винницкий и Барский Симеон, митрополит Полтавский и Миргородский Филипп, духовенство монастыря и столицы.

После чтения Святого Евангелия Блаженнейший владыка обратился к пастве со словом проповеди, в которой призвал каждого последовать примеру прочности веры святого апостола Петра и духовной мудрости святого апостола Павла.

В конце Литургии состоялся краткий молебен перед иконой святых первоверховных апостолов Петра и Павла, после которого Его Блаженство поздравил всех присутствующих с воскресным днем и с праздником, а наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Павла - с Днем тезоименитства.

Его Блаженство также отметил особый благотворный молитвенный дух братии обители, обратил внимание на благоустройство и высокий уровень реставрационных работ в монастыре. Предстоятель пожелал владыке-наместнику милости Господней и Его благословение на дальнейшее процветание Лавры и благословил всех присутствующих.