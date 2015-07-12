Православные сегодня празднуют день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла

После окончания Петрова поста (Петровки) 12 июля по новому стилю Православная Церковь празднует день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Как сообщает Центр информации УПЦ, ссылаясь на главу административного аппарата Киевской Митрополии архимандрита Виктора (Коцабу), это один из великих церковных праздников, который является непереходящим, его дата фиксирована.

"Святые особенно почитались в нашем народе и поэтому в их честь построено большое количество храмов и монастырей. Первый монастырь в честь первоверховных апостолов построили в Новгороде в 1185 году. Имена апостолов носили многие святые Древней Руси, а изображения Петра и Павла всегда можно увидеть на иконостасе православных храмов", - рассказывает отец Виктор.

По словам архимандрита, у церковных исследователей нет единой точки зрения по поводу даты смерти апостолов Петра и Павла, но существует определенное церковное предание. Святитель Димитрий Ростовский пишет, что смерть апостолов могла состояться или в один день, или с разницей ровно в один год.

"Известно, что почитание святых апостолов Петра и Павла началось сразу же после их казни. Место их погребения было священно для первых христиан. Появление праздника в честь святых апостолов связывают с днем перенесения их мощей в Риме, которое состоялось как раз 12 июля (29 июня по старому стилю) 258 года", - отмечает архимандрит Виктор.

"В 324 году, во времена правления святого императора Константина Великого, в обеих столицах Римской империи — Риме и Константинополе были построены первые храмы в честь апостолов Петра и Павла. С тех пор праздник стал отмечаться еще более торжественно и постепенно стал одним из самых известных православных праздников. Празднуя память первоверховных апостолов, Православная Церковь прославляет духовную твердость святого Петра и разум святого Павла", - рассказывает священник.

Отец Виктор напоминает, что на Руси праздник в честь первоверховных апостолов начали праздновать сразу же после Крещения Руси в 988 году.

"По церковному преданию, первую икону святых апостолов на нашу землю привез святой равноапостольный князь Владимир из Корсуни. Потом эту икону преподнесли в дар Новгородскому Софийскому собору, в котором до наших дней сохранились фрески XI века с изображением апостола Петра. Также существуют настенные фрески с изображением святых апостолов в Софии Киевской", - говорит архимандрит.

"Уже на первых иконах апостолы Петр и Павел нередко изображались вместе. Сегодня, на иконах святые обычно изображаются вместе — апостол Петр держит ключ, а апостол Павел — книгу. Особенно известны иконы первоверховных апостолов Петра и Павла написаные иконописцем преподобным Андреем Рубльовим", - рассказывает отец Виктор.

В Украине праздник Петра и Павла чаще всего кратко называют «Петра».

"С этого дня во многих районах начинается жатва. Когда-то к этому дню в деревнях готовились как к большому празднику: белили хаты, убирали в домах и во дворе, украшали стены полотенцами. Утром все шли в церковь, а дома разговлялись «мандриками» — пампушками из пшеничного теста, яиц и сыра. У наших предков святые Петр и Павел считались покровителями рыбаков, которые молились в этот день своим покровителям", - рассказал архимандрит Виктор.