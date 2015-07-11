В УПЦ прокомментировали решение УАПЦ об отклонении условий по объединению с УПЦ КП

Украинскую Автокефальную Православную Церковь всегда интересовало не объединение с Украинской Православной Церковью Киевского Патриархата как таковое, а обретение канонического статуса, но Константинопольский Патриархат не обещал, что новый церковный союз будет признан мировым православием.

Так прокомментировал решение УАПЦ об отклонении условий по объединению с УПЦ КП, глава Информационного отдела УПЦ епископ Ирпенский Климент, сообщает Центр информации УПЦ.

«Двадцать три года УАПЦ и УПЦ КП никто не мешал объединяться, и если они не сделали этого за предыдущие два десятилетия, то было бы странным ожидать, что это произойдет сейчас. Причина того, что им в очередной раз не удалось договориться, насколько известно из официальных источников, заключается в ультиматумах Киевского Патриархата и опасении Патриарха Филарета потерять свое предстоятельство в результате открытых выборов лидера нового церковного объединения. УАПЦ всегда интересовало обретение канонического статуса. Поскольку Константинопольский Патриархат не обещал, что новый церковный союз будет признан мировым православием, в статусе УАПЦ и УПЦ КП при объединении ничего бы не изменилось», - отмечает епископ Климент.

По его мнению, Киевский Патриархат, вместо того, чтобы искать компромисс, пытался заставить Автокефальную Церковь объединится.

«Кроме того, как заявляли в УАПЦ, на них неоднократно оказывали давление государственные структуры, чтобы объединение этих двух церковных организаций состоялось. Но, как известно, чем сильнее давление извне, тем сильнее сопротивление», - подчеркивает церковный спикер.

Также епископ Климент напомнил, что УПЦ открыта к диалогу с ветвями православных в Украине - на основе канонов и церковных правил мирового православия.

«УПЦ, разумеется, не имеет никакого отношения к переговорам между УПЦ КП и УАПЦ. Украинская Православная Церковь - как в лице покойного Митрополита Владимира, так и нынешнего Предстоятеля Митрополита Онуфрия - не раз заявляла, что открыта к диалогу между всеми ветвями православных в Украине на основе канонов и церковных правил, которые существуют в мировом православии», - говорит глава Информационного отдела УПЦ.

9 июля Собор УАПЦ отказался от всех предложений УПЦ КП относительно объединения в единую православную церковь.