Гуманитарный отдел УПЦ заключил договор о сотрудничестве с ООН

Синодальный отдел по социально-гуманитарным вопросам как представитель УПЦ стал первой религиозной организацией Украины, которая вошла в состав сразу нескольких кластеров ООН, которые сейчас руководятся в Украине комиссаром ООН по делам беженцев.

Всемирная Организация объединенных наций и ее представители узнали о том, что УПЦ является серьезным партнером в выполнении гуманитарных программ. Поэтому между сторонами было решено заключить соглашение о сотрудничестве с целью выполнения программ по оказанию гуманитарной помощи.

«В восточных регионах Украины, где находятся пострадавшие люди, – комментирует ситуацию протоиерей Владислав Диханов, председатель Социально-гуманитарного отдела УПЦ, – в больших городах еще более-менее гуманитарная ситуация исправляется. Туда хоть иногда, но гуманитарные грузы доходят. А вот механизма перенаправления этой гуманитарной помощи в маленькие городки и деревни нет, хоть там и проживают много жителей. В основном там находятся люди преклонного возраста – те, кто не смог уехать. Поэтому люди, оказавшиеся в буферной зоне, вообще ничего не получают. К сожалению, зафиксированы неединичные случаи смертей от голода. Поэтому именно передача гуманитарной помощи через приходы Украинской Православной Церкви, которые остались вместе со своими прихожанами на тех городах, где ведутся активные боевые действия сейчас или где были недавно военные действия, является действенным механизмом передачи потерпевшим в городках и селах гуманитарной помощи.

В действенности такого механизма передачи помощи не сомневаются, ни представители ООН, ни немецкая организация «Diakonie Katastrophenhilfe», с которой Синодальный отдел также заключил соглашение о сотрудничестве. Это сможет, если не полностью остановить, то уменьшить угрозу гуманитарной катастрофы в районах, в которых сейчас ведутся боевые действия».

Также представителями ООН было признано ту действенную роль, которую играют представители УПЦ в деле не только оказание гуманитарной помощи, но и в деле примирения. «Мы знаем, что каждая война заканчивается миром. – говорит отец Владислав. – Но цена этого мира будет очень сильно зависеть от времени, в котором продлеваются либо сокращаются военные действия, и соответственно или увеличивается, или уменьшается количество человеческих жертв. Потому гибнут, к сожалению, даже не столько люди, которые взяли оружие в руки, сколько мирные граждане, среди которых есть и дети. Поэтому функция и роль Церкви сейчас в деле примирения, снижении агрессии и в содействии развитию конструктивного диалога в деле мира».

По сообщению Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам