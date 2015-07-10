Секретарь Синода УПЦ КП считает, что УАПЦ продемонстрировала пренебрежение к Вселенскому патриархату

Украинская автокефальная православная церковь продемонстрировала пренебрежение к Вселенскому патриархату (Константинополь), сорвав процесс объединения с Украинской православной церковью Киевского патриархата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге архиепископ Черниговский и Нежинский, секретарь Священного синода УПЦ КП, глава Информационного управления Киевского патриархата Евстратий (Зоря).

”Все предыдущие попытки диалога с нашей церковью, которые велись, они велись между двумя сторонами, и все те негативные вещи, которые делались в отношении нашей церкви, они оставались лишь осадком в нашем восприятии, и для истории церкви в Украине фиксировались, но то, что было сделано вчера, - это пренебрежение со стороны руководства УАПЦ к Вселенскому патриарху, к тем советам, которые предоставлялись им со стороны Вселенского патриархата, к миссиям иерархов Вселенского патриархата, которые здесь находились и способствовали тому, чтобы этот диалог все-таки был плодотворным, и к украинским православным церквам диаспоры, которые приняли самое активное участие в организации всего этого, включая то, что делегировали своих епископов”, - сказал Евстратий (Зоря).

Архиепископ отметил, что после последних событий он не думает, что есть какая-то перспектива для руководителей УАПЦ во главе с митрополитом Макарием относительно каких-либо конструктивных отношений с Вселенским патриархатом.

Как сообщал УНИАН, 9 июля, архиереи УАПЦ сорвали объединение с УПЦ КП.

Комиссия для ведения диалога между Украинской православной церковью Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церковью предлагала созвать объединительный собор на 14 сентября - день, когда церковь начинает новый календарный цикл богослужебного года, а именно в день церковного новолетия.