В УПЦ КП считают, что на объединительном соборе УАПЦ хотела отстранить патриарха Филарета

Украинская автокефальная православная церковь хотела на возможном объединительном соборе устранить предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета от руководства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге архиепископ Черниговский и Нежинский, секретарь Священного синода УПЦ КП, глава Информационного управления Киевского патриархата Евстратий (Зоря).

Секретарь синода напомнил, что 8 июня по итогам заседания двух комиссий УПЦ КП и УАПЦ были подписаны совместные согласованные договоренности, которые должны быть, соответственно, введены как решение о созыве объединительного поместного собора Священным синодом Киевского патриархата и Архиерейским собором автокефальной церкви. Тогда было договорено о квотах делегатов от обеих церквей на объединительном соборе.

18 июня Священный синод УПЦ КП принял решение о созыве объединительного собора, а по состоянию на 9 июля Архиерейский собор УАПЦ этого не сделал.

Евстратий (Зоря) сообщил, что вчера утром в УАПЦ провели Архиерейский собор, на котором не поддержали договоренности от 8 июня, и заявили, что не соглашаются относительно квоты делегатов для проведения объединительного собора.

В предварительных договоренностях было определено, что квота делегатов формируется на основе равенства, а именно: один делегат представлял равное число тех, кто его делегирует. Тогда была предложена формула, что делегатами будут все архиереи обеих церквей, а также по одному делегату от 15 зарегистрированных религиозных общин согласно статистике, которую ведет Министерство культуры Украины.

По состоянию на 1 января 2015 года Минкульт сообщал, что религиозных общин в УПЦ КП зарегистрировано 4877, а у УАПЦ - 1225.

”Соответственно, используя эту формулу, мы рассчитали, что Киевский патриархат должен делегировать 325 делегатов, а также всех архиереев, которых в церкви 40. Автокефальная церковь должна делегировать 82 делегата и 10 архиереев, которые есть в автокефальной церкви. И мы исходили из того, что это как раз и есть равное представительство. Однако, УАПЦ предлагала, чтобы Киевский патриархат и автокефальная церковь делегировали равное число 50/50. Мы понимаем, что это означает на самом деле - это означает, что автокефальная церковь хотела путем каких-то закулисных переговоров и договоренностей получить большинство на объединительном соборе для устранения патриарха Филарета от руководства церковью. Это их давняя цель, декларируемая ими в течение последних 20 лет”, - подчеркнул Евстратий (Зоря).

Также он сообщил, что 9 июля на заседании комиссии со стороны УАПЦ звучали предложения, чтобы патриарх Филарет ушел на пенсию. Секретарь синода заявил, что удивлен такими предложениями со стороны тех иерархов, которые сами уже пенсионного возраста, имея в виду митрополита Макария, которому уже 70 лет.

Как сообщал УНИАН, 9 июля в УПЦ КП заявили, что архиереи УАПЦ сорвали процесс объединения церквей.

Комиссия для ведения диалога между Украинской православной церковью Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церковью предлагала созвать объединительный собор на 14 сентября - день, когда церковь начинает новый календарный цикл богослужебного года, а именно в день церковного новолетия.