Расследование уголовных преступлений против УПЦ поручили... Минкульту

Расследованием фактов захватов храмов должны заниматься правоохранительные структуры, а не Министерство культуры.

Это отмечает секретарь Ровенской епархии Украинской Православной Церкви протоиерей Виталий Герлинский, комментируя решение Администрации президента и Генеральной прокуратуры поручить расследовать факты захватов храмов Минкульту, сообщает Центр информации УПЦ.

«В открытом письме мы обратились в Администрацию Президента и Генпрокуратуру с просьбой о защите, указав факты церковного рейдерства со стороны представителей Киевского Патриархата. Мы сообщили именно об уголовных преступлениях – захвате храмов, нарушении прав верующих, применении насилия. Ответ был отправлен нам на епархиальное управление: фактически все было переведено на Министерство культуры. Но этим должен заниматься не Минкульт, а правоохранительные органы», – подчеркивает отец Виталий.

По его мнению, такое решение является предвзятым по отношению к УПЦ.

«Мы концентрируем свое внимание на молитве, на своей пастырской деятельности, но вместе с тем будем стараться и дальше искать справедливости и защищать свои законные права», – отмечает священнослужитель.

Как сообщалось, в течение 2014-2015 годов в Ровенской епархии УПЦ были захвачены 13 храмов.