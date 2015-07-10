Церковь должна говорить о мире, даже если не слышат – заместитель главы ОВЦС УПЦ

Церковь должна неустанно говорить о мире, даже если этих слов еще не слышат, и не должна играть роль религиозного приложения к политической идеологии того или иного государства.

На это обратил внимание заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич в ходе визита делегации Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций в Берлин, сообщает Центр информации УПЦ.

«Для примера можно вспомнить о французском дипломате немецкого происхождения Роберте Шумане и польском деятеле Ежи Гедройце, которые во время Второй Мировой войны призвали европейские народы и общество к примирению. Как свидетельствуют историки, несмотря на то, что друзья Гедройца поддерживали его позицию, общество отвернулось от них и не воспринимало этих идей. Однако, прошло время и Европа не только примирилась, но и объединилась», – отмечает отец Николай.

При этом протоиерей УПЦ выразил сожаление, что российские власти, воспользовавшись внутренними проблемами Украины, аннексировали Крым и поддержали вооруженный конфликт на Донбассе.

«Но этот конфликт не является религиозным. Потому как ВСЦиРО в целом, так и УПЦ в частности, делают все возможное, чтобы политическое противостояние не переросло в межрелигиозное, несмотря на то, что попытки разжечь межконфессиональный конфликт существуют. Наша Церковь последовательно выступает за независимость и территориальную целостность Украины, что отражено в заявлениях Священного Синода УПЦ», – подчеркнул священнослужитель.

Визит делегации ВСЦиРО в Берлин проходил с 29 июня по 3 июля. В эти дни состоялся ряд мероприятий с участием экспертов, государственных, общественных и религиозных деятелей Германии.