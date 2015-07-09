Украинская автокефальная церковь не захотела объединяться с Киевским патриархатом

Украинская автокефальная православная церковь отклонила предложения Украинской православной церкви Киевского патриархата относительно объединения. Об этом на своей странице в Facebook написал архиепископ, пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря, передает УНН.

Сегодня, 9 июля, на совместном заседании Комиссий по диалогу архиерейский Собор УАПЦ отклонил принятые Комиссиями по диалогу 8 июня 2015 года совместные решения о пути объединения, а также все компромиссные предложения, предложенные Киевским Патриархатом.

Как сообщалось, 8 июня на совместном заседании комиссий Украинской автокефальной православной церкви и Украинской православной церкви Киевского патриархата подписан документ, в котором говорится о будущем объединении в единую Поместную Православную Украинскую Церковь.

Согласно тексту итогового решения, представители УАПЦ и УПЦ КП до 30 июня этого года должны были договориться о созыве Собора.