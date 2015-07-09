В зоне АТО военные находят поддержку Северодонецкой епархии УПЦ

В зоне проведения антитеррористической операции военные находят поддержку в церкви.

Об этом, как передает «Донбасс. Комментарии», заявил пресс-секретарь Северодонецкой епархии УПЦ Иорданий Мелекий.

По его словам, церковь и священники всегда рядом с военными.

«Когда только начиналась АТО, были преимущественно греко-католики из западных областей. Но нельзя не отметить то, что когда это все только началось, допустим, вот в Сватовском районе в самом начале АТО духовенство освещало блокпост, и военные приходили и просили поддержки. Они просили крестики, иконки, свечи. То есть не было никакой разграниченности, всегда были вместе», - отметил Мелекий.

По его словам, сейчас управляющий Северодонецкой епархией владыка Никодим часто служит на выезде, на приходах епархии – в большинстве своем, это северные районы.

«Часто мы преодолеваем блокпосты, где стоят военнослужащие и они не гнушаются, а тянутся к владыке, священникам, просят благословения», - говорит Мелкий.

Ни один священник не отказал военным в их волнующих вопросах.

Фото: «Донбасс. Коммернтаии»

"Донбасс. Комментарии"