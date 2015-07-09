В УПЦ сообщили программу мероприятий к 1000-летию преставления князя Владимира

В Украинской Православной Церкви сообщили программу мероприятий к 1000-летию преставления князя Владимира, которые состоятся в Киеве 27-28 июля.

Как сообщает Центр информации УПЦ, ссылаясь на главу административного аппарата Киевской Митрополии УПЦ архимандрита Виктора (Коцабу), семь чудотворных икон Божией Матери будут привезены в Киев, чтобы верующие могли помолиться перед ними.

«27 июля в 14.00 планируется проведение традиционного молебна на Владимирской горке, который возглавит Блаженнейший Митрополит Онуфрий в сослужении с епископатом, монашеством, священством и верующими Украинской Православной Церкви», – отмечает отец Виктор.

По его словам, чтобы поклониться чудотворным иконам, которые одновременно прибудут в столицу, на праздничный молебен приедут верующие из всех регионов Украины.

«Иконы «Касперовская», «Святогорская», «Ахтырская», «Почаевская», «Зимненская», «Песчанская» и «Призри на смирение». Эти иконы сначала будут принесены на Владимирскую горку, а после крестного хода – в лавру, где 27 июля в 17.00 начнется всенощное бдение», – говорит архимандрит УПЦ.

28 июля в 09.00 в Киево-Печерской лавре начнется праздничная Божественная литургия.

«Иконы в лавре будут находиться 27-28 июля. В связи с праздничной датой священноначалие нашей Церкви приняло решение, чтобы эти святыни прибыли в Киев, и как можно больше людей имели возможность приложиться к ним, помолиться, попросить у Господа помощи, в частности – мира для нашего государства», – отмечает отец Виктор.

И добавляет, что 1000-летие преставления князя Владимира - событие, которое важно для всей Украины, особенно для Киева.

«Здесь равноапостольный князь Владимир крестил наших предков и положил начало настоящему развитию и становлению нашего народа, который стал с того времени христианским», – подчеркивает архимандрит УПЦ.