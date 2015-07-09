Моральная дискриминация остается одной из главных проблем, связанных с переселенцами - протоиерей УПЦ

Одной из главных проблем, связанных с перемещенными лицами, продолжает оставаться стигматизация (моральная дискриминация), или навешивание ярлыков, когда людей считают «вторым сортом».

На это обращает внимание председатель Синодального отдела Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Владислав Диханов, сообщает Центр информации УПЦ.

"Многие из переселенцев не захотели покидать Украину, поскольку считают ее своей родиной. Однако сейчас они нередко натыкаются на дискриминационное отношение. Чаще это встречается в западных областях, чем в центральных и юго-восточных, где больше всего перемещенных лиц. По поводу переселенцев нередко запускают разнообразные фейки, в результате которых формируются негативные стереотипы об этой группе наших сограждан", - подчеркивает протоиерей Владислав Диханов.

В то же время священнослужитель отмечает, "там, где перемещенные лица имеют возможность получать помощь не только от государства, но и от волонтерских центров, некоторые из них настолько приспособились к этому, что не считают нужным искать работу, перекладывая целый круг своих проблем на плечи волонтеров" .

"Это, понятно, многих отталкивает от оказания помощи переселенцам. Перемещенные лица должны осознавать, что волонтерские силы небезграничны. Волонтеры - обычные люди, многие из них, как и перемещенные лица, не имеют своего жилья и вынуждены его арендовать. И переселенцам они помогают не от избытка, а поскольку понимают страдания и нужды этих людей. Если немного устроились, адаптировались, следует помогать другим. Тогда Господь будет посылать помощь далее", - говорит отец Владислав.

Как сообщалось, по состоянию на начало июля 2015 года, согласно данным Министерства социальной политики, зарегистрировано почти 1,4 миллиона переселенцев (более 1 миллиона семей) из Донбасса и Крыма.