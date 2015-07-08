Надо твердо сказать "нет" всему, что не согласуется с Законом Божьим - Блаженнейший Онуфрий

Во время проповеди в день Рождества Пророка и Крестителя Господня Иоанна в Спасо-Преображенском монастыре на Киевщине Блаженнейший митрополит Онуфрий отметил, что основное служение Иоанна Крестителя заключалось в проповеди покаяния: «Иоанн Креститель обращался с такими словами: «Покайтесь, ибо приблизилось к вам Царство Небесное». Об этом сообщает официальный сайт УПЦ.

«Покаяние – это единственный способ, который дает возможность человеку соединиться с Богом. Покаяние – это осознание того, что мы сделали ошибку, того, что мы поступили неверно и раскаиваемся за это перед Богом», – продолжил Его Блаженство. А чтобы научиться жить по Законом Божьим людям нужно быть мужественными и внимательными к себе: «Ведь часто мир предлагает человеку иные законы. Вроде такие привлекательные, соблазнительные и многообещающие. Кажется, если им подкоришься, то будешь счастлив. Но на самом деле, если эти законы расходятся с Законами Божиими, то они к добру не приведут», – сказал Митрополит Онуфрий.

Он призвал христиан быть решительными: «Когда нам что-то предлагается от своих мыслей, от ближних, от чего-то другого – что-то, что не согласовано с Законом Божьим, тогда мы должны твердо сказать «Нет!»». А для того, чтобы понять, какие законы мира идут в разрез с Законом Божьим, нужно изучать Святое Евангелие.

«Его надо читать, и с Ним надо сверять всю свою жизнь, все свои поступки и действия. Тогда будет небезплодний голос Иоанна Крестителя, который призывает нас к покаянию. Он не будет гласом «вопиющего в пустыне», и мы принесем те достойные плоды покаяния, которые сделают нас способными принять в себя благодать спасения во Христе Іисусе Господе нашем», – подчеркнул Предстоятель.