В гуманитарном отделе УПЦ надеются, что новая система пропусков в зону АТО поможет избегать больших очередей

Председатель Синодального отдела Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Владислав Диханов выражает надежду, что электронная пропускная система в зоне АТО поможет преодолевать скопления больших очередей, а также исключит факты коррупции.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ.

«Надеемся, электронная система поможет решить те проблемы, которые сегодня существуют с пропускной системой в зоне АТО. Но если на огромной линии разграничения будет всего несколько пропускных пунктов, это и в дальнейшем будет приводить к огромным очередям, которые утомляют людей. Это создает большую нагрузку и на военных, которые работают на пропускных блокпостах. Кроме того, нам известны факты коррупции, связанные с выдачей пропусков», - отмечает протоиерей Владислав Диханов.

По словам священнослужителя, много людей, из-за пропускных проблем в зону АТО, не имеют возможности посетить своих родственников.

«Я знаю киевских студентов, желающих хотя бы раз в год съездить к своим родителям, бабушек и дедушек, которые остаются на неподконтрольной Киеву территории. Но у них возникают большие проблемы с проездом», - говорит отец Владислав.

Как сообщалось, 6 июля СБУ запустила сайт, с помощью которого можно подать онлайн-заявку на получение электронного пропуска для пересечения линии разграничения на Донбассе.