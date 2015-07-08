На Афоне почтили память Предстоятеля УПЦ митрополита Владимира (Сабодана)

5 июля в день кончины Митрополита Киевского и всея Украины Владимира (Сабодана), в Свято-Пантелеимоновом монастыре на Святой Горе Афон молитвенно почтили память приснопоминаемого Предстоятеля Украинской Православной Церкви, сообщает сайт afonit.info.

Богослужение в русском святогорском монастыре в этот день возглавили гостившие в обители митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий (Генсицкий) и архиепископ Макеевский Варнава (Филатов).

По благословению игумена обители схиархимандрита Иеремии (Алехина) за Божественной Литургией была вознесена заупокойная ектения о приснопоминаемом митрополите Владимире.

Заупокойную молитву прочитал митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий.

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир (Сабодан) отошел ко Господу 5 июля 2014 года на 79 году жизни. Его Блаженство возглавлял Украинскую Православную Церковь с 1992 по 2014 гг.