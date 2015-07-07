Волонтеры Киевской епархии УПЦ организовали детям участников АТО отдых на Закарпатье
18:28, 07 июля 2015Православие
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По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия волонтерская служба, которая действует при Свято-Покровском храме с. Бобрица Киевской епархии организовала поездку на отдых детей участников АТО и воскресной школы прихода.
С 17 июня по 2 июля дети находились на отдыхе в детском оздоровительном лагере «Арт-Квест», который размещен в живописном уголке Закарпатья, в поселке Чинадиево.
На протяжении двух недель дети активно отдыхали: совершали туристические поездки по историческим местам, занимались спортом, принимали участие в тематических вечерах.
По материалам официального сайта Киевской Митрополии УПЦ
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