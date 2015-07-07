В день праздника Рождества Предтечи Блаженнейший Онуфрий молился в скиту Ионинского монастыря в селе Нещеров

7 июля, в день праздника Рождества святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию в Свято-Преображенском скиту Свято-Троицкого Ионинского монастыря в селе Нещеров на Киевщине.

После чтения Святого Евангелия Предстоятель обратился ко всем присутствующим со словами проповеди.

После одпуста Его Блаженство вручил скитоначальнику архимандриту Иоасафу (Перетятько) игуменский жезл и обратился к Преосвященнейшему епископу Ионе, стараниями которого была основана эта обитель, с благодарностью.

В частности, Его Блаженство сказал: «То послушание, которое Господь возложил на мои хрупкие плечи, часто, к сожалению, связано с мирской суетой, хозяйственными и административными делами, а здесь молятся люди, которые себя полностью отдали Богу. Мы не должны забывать, что мы — монахи, в первую очередь, и должны как можно больше отстраняться от мира и его заблуждений, больше времени отдавать на общение с Богом, тогда будет мир и в наших сердцах, и в нашей Украине».

Блаженнейший владыка поздравил братию и прихожан монастыря с праздником, помолился в пределе, посвященном святому Иоанну Предтече и осмотрел территорию монастыря.

По материалам официального сайта УПЦ