Церковь призывает мобилизованных шестой очереди быть честными в своем служении

Украинская Православная Церковь всегда будет напоминать призванным на военную службу быть честными в своем служении, какая бы волна мобилизации ни шла.

Об этом говорит настоятель Свято-Воскресенского (Афганского) храма города Киева, протоиерей Украинской Православной Церкви Сергий Ющик, сообщает Центр информации УПЦ.

«Военная служба является разновидностью ответственности перед обществом, закрепленной в нашем законодательстве. Церковь не вмешивается в сферу правовых отношений общества. Если эти отношения, конечно, не принуждают его людей отказаться от веры в Бога», – отмечает отец Сергий.

По его словам, к церковной компетенции принадлежит вопрос не о том, служить или нет, а как служить.

«Когда к Иисусу Христу обратились с подобным общественно-правовым вопросом о налогах, Он ответил: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Кесарево в военной службе – это выполнение общественного долга, а Божие – при любых обстоятельствах быть честным в своем служении», – подчеркивает протоиерей УПЦ.

Как сообщалось, 18 июня этого года в Украине началась шестая очередь частичной мобилизации, которая продлится до 17 августа.