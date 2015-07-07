Бог посылает испытания народу, чтобы сделать его духовно крепче - епископ Климент

История учит, что Бог посылает испытания народу, чтобы сделать его духовно крепче. Такое мнение высказал председатель Синодального информационного отдела УПЦ епископ Ирпенский Климент (Вечеря) по поводу текущей общественно-политической ситуации в стране, сообщает Центр информации УПЦ.

«И если народ правильно воспринимал эти испытания, с упованием на волю Божию, он выходил из всех скорбей духовно сильным и способным преодолевать любые трудности. После прохождения народом всех, посланных Богом испытаний, всегда начинался расцвет. Так учит Библия», – отмечает епископ Климент.

По его словам, христианское отношение к страданиям основывается на библейском восприятии всего, что происходит в жизни.

«Очень яркий образ Отца в Библии воплощается в словах, которые раскрывают смысл страданий верующего человека: «Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает». Эта библейская педагогика имеет глубокий смысл и проверена веками», – подчеркивает владыка.

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Как сообщалось, на днях Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий на встрече с афонским иеромонахом Фомой и представителями святогорского монашества, коснувшись темы общественно-политического положения в Греции и Украине, отметил, что «Господь любит и греческий, и украинский народ, и поэтому посылает им такие испытания».