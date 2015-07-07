В Киевской епархии УПЦ надеются, что новая полиция будет защищать храмы от вандализма

В Киевской епархии Украинской Православной Церкви надеются, что новая патрульная полиция Киева будет защищать храмы от актов вандализма.

Это отмечает секретарь Киевской епархии по городу Киев протоиерей Виктор Иващук, сообщает Центр информации УПЦ.

«В последнее время неоднократно поджигали и подрывали киевские храмы нашей Церкви. Очень надеемся, что новые полицейские патрули будут предотвращать подобные ситуации», – подчеркивает отец Виктор.

При этом он отмечает, что Церковь положительно относится ко всем действиям, направленным на благо общества.

«Надеемся, новая полиция Киева будет способствовать улучшению состояния правопорядка и безопасности граждан на улицах города. У многих киевлян сейчас возросли ожидания относительно того, что новые полицейские патрули будут более качественно выполнять свою работу. Дай Бог, чтобы эти ожидания оказались оправданными, и не было разочарований», - отмечает отец Виктор.

По его словам, первые дни работы новых полицейских патрулей в Киеве вызывают положительные впечатления.

«Как минимум, потому, что в городе сейчас заметно большое количество патрульных машин. Это способствует снижению преступных мотиваций у тех, кто хочет сделать что-то противоправное», - говорит протоиерей УПЦ.

Как сообщалось, в течение июня в городе Васильков Киевской области несколько раз были совершены акты вандализма над храмами УПЦ.

В субботу, 4 июля, около двух тысяч сотрудников новой киевской полиции вышли на свое первое патрулирование. Перед этим на Софийской площади они принесли присягу на верность народу Украины.