В УПЦ советуют украинцам не надеяться только на свои силы и государственную власть

В Украинской Православной Церкви считают, что надеяться на Бога и Его защиту в любые времена надежнее, чем исключительно на свои силы и государственную власть.

Такое мнение высказал пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ архимандрит Пафнутий (Мусиенко), комментируя последние социологические данные относительно главных ценностей украинцев, среди которых первое место занимает безопасность, сообщает Центр информации УПЦ.

«Разумеется, если безопасность лидирует, это означает, что есть соответствующие угрозы для нормального жизненного существования, благополучия, здоровья и т.д. Речь идет о естественном желании людей сохранить и защитить себя и свои семьи. Другой вопрос, кто как понимает, от кого зависит безопасность. Кто-то надеется на государство, кто-то - на себя, а кто-то - на Бога», - отмечает отец Пафнутий.

По его словам, власть всегда изменчива и зависит от многих факторов.

«Чаще люди надеются или на себя, или, в лучшем случае, на Бога. Для украинцев характерно считать, что если они сами не построят, ни приготовят, не посеют, то ничего у них не будет. Но самый надежный путь - это надеяться на Бога, его защиту, на то, что Он сохранит, приумножит и даст возможность для дальнейшего развития», - отмечает пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ.

Как сообщалось, согласно последним данным центра «Социс», второе место после безопасности в списке главных жизненных ценностей украинцев занимает универсализм (признание, толерантность и защита благополучия всех людей и окружающей среды), третье - доброжелательность. В нижней части рейтинга оказались риск, новизна, гедонизм, власть и богатство.