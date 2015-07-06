Слово Предстоятеля УПЦ в годовщину со дня кончины Блаженнейшего Митрополита Владимира (укр.)

Митрополит Володимир був терплячою, смиренною людиною, зумів зберегти чистоту Православ’я та все життя залишався твердим поборником канонічної Церкви. Так охарактеризував приснопам’ятного Блаженнішого Митрополита Володимира під час своєї проповіді у роковини з дня пам’яті попередника нині діючий Предстоятель УПЦ Блаженніший Митрополит Онуфрій.

5 липня, у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі звершили Божественну літургію та панахиду по спочилому рік тому Предстоятелю Української Православної Церкви Блаженнішому Митрополиту Володимиру (Сабодану).

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«Сьогодні сповнюється рік з дня кончини Предстоятеля нашої Української Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Митрополита Володимира. Це була прекрасна людина, добрий пастир, який душу поклав за своїх овець. Блаженніший Митрополит Володимир очолював нашу Церкву більше 20-ти років. Це були важкі часи, але він твердо зберігав і канонічність Церкви, і ті священні канони, по яким має жити Церква. Блаженніший зберіг чистоту нашої Святої Православної віри, яка є найдорожчим скарбом для кожного із нас, тому що саме віра відкриває нам вхід у блаженну Вічність.

Блаженніший вчив нас боголюбивому, благочестивому житію словом, а ще більше своїм прикладом. Це була дуже терпляча, смиренна, кротка людина. Він залишився твердим поборником чистоти Православ’я, канонічної Церкви. Ніхто не міг його зламати, хоча такі спроби й були.

Я думаю, що ми не знаємо всього того, що він перетерпів і переніс протягом свого служіння, але нам відомо, що Блаженніший звершив «тєчєнії свого земного життя» добре. Як говорить апостол Павел «подвигом добрим я подвизався, тєчєніє звершив, віру зберіг» (2 Тим., 7-8). Адже, якість нашого земного життя залежить від того чи зуміємо ми зберегти нашу Святу Православну віру. Якщо ми зберегли її чистою і непошкодженою, то ми послужили так, як Бог нам повелів.

Блаженніший «тєчєніє совершив, віру зберіг». І тепер ми віримо, що Господь возложив Йому вінець праведника у тому Царстві, де живуть святі угодники, де немає хвороби, печалі, де життя безконечне, де радість вічна у Христі Іісусі Господі нашому, якому від нас слава, честь і поклоніння, нині і в безкінечні віки. Амінь».