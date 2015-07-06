В УПЦ издали книгу о найденном на Афоне казачьем ските "Черный Выр"

В Украинской Православной Церкви издали книгу о недавно обнаруженном на Афоне казачьем ските «Черный Выр», основанном запорожскими казаками в 1747 г.

Как сообщает Центр информации УПЦ, книга «Духовное Запорожье на Афоне. Малоизвестный казачий скит “Черный Выр” на Святой Горе» написана киевским историком Сергеем Шумило на основании материала, который был найден в украинских архивах и архивах афонских монастырей.

Также в книге представлена информация по недавней экспедиции Международного института Афонского наследия на Святую гору Афон, в результате которой был обнаружен старинный украинский казачий скит «Черный Выр».

«Впервые на основе архивных документов предпринята попытка изучения и систематизации сведений о малоизвестном казачьем ските, прослеживаются тесные исторические и духовно-культурные связи Афона и запорожского казачества. Уникальный памятник присутствия запорожцев на далеком Афоне казаки называли «Духовным Запорожьем», - рассказывает автор книги Сергей Шумило.

Издана книга по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Онуфрия.

Издание имеет большое количество иллюстраций и может быть интересно как специалистам по истории Афона и Запорожского казачества, так и всем, кто интересуется церковной историей.

Как сообщал Центр информации УПЦ, афонский казачий скит «Черный выр» был обнаружен украинскими исследователями в этом году.

По словам директора Международного института афонского наследия в Украине Сергея Шумило, «афонский казачий скит «Черный Выр» остается важной составляющей истории, духовной культуры, традиций и наследия запорожского казачества, бесценным памятником, оставленным нам на Афоне нашими предками, и имеющим огромную духовно-культурную и научно-историческую ценность».