Запорожский архиепископ УПЦ просит работников ЗАГСов отказаться в День семьи от регистрации разводов

Запорожский и Мелитопольский архиепископ Украинской Православной Церкви Лука (Коваленко) обратился ко всем работникам ЗАГСов Запорожской области с инициативой «Стоп-развод», которая предусматривает отказ от регистрации разводов 8 июля, в День семьи.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт Запорожской епархии.

«Встречаются два человека, влюбляются, женятся. Рождается семья. Но со временем с человеческой памятью что-то происходит: забывается много хорошего, помнятся только обиды и неприятности. Забываются обещания и клятвы, данные друг другу в присутствии свидетелей и гостей. И вот люди уже начинают думать о разводе. Особенно часто это случается с молодыми семьями», - отмечает архиепископ Лука.

По его словам, чтобы укрепить статус семьи, необходимо не оставаться равнодушными, когда на наших глазах затухает чей-то семейный очаг.

«А пути решения этих проблем можно найти лишь в многовековом опыте нашего народа, прежде всего в традиционных духовно-нравственных ценностях, сформированных Святым Православием. В условиях здорового стабильного брака более успешно решается проблема воспитания детей, совершенствуются личностные взаимоотношения самих супругов», - подчеркивает священнослужитель.

Как сообщалось, последние годы Украина стабильно входит в десятку стран-лидеров по количеству разводов. 40% браков в нашей стране заканчиваются разрывом.

Украинский День семьи отмечается с 2012 года. Празднование этого Дня имеет ежегодный характер и установлен на 8 июля.