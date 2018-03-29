Годовщина со дня кончины Митрополита Владимира в Киево-Печерской лавре (фоторепортаж)

5 июля, в день годовщины со дня кончины Блаженнейшего Митрополита Владимира (Сабодана, +2014), Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию на соборной площади Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Его Блаженству сослужили сонм архиереев Украинской Православной Церкви, а также многочисленные представители духовенства разных епархий УПЦ.

После чтения Святого Евангелия Блаженнейший владыка обратился к пастве со словами проповеди, в которой призвал верующих подражать жизненному примеру почившего в Бозе Блаженнейшего Митрополита Владимира.

За богослужением были вознесены молитвы о мире в Украине и за упокой души почившего Предстоятеля Украинской Православноі Церкви.

После окончания богослужения состоялся крестный ход к монастырскому кладбищу на Дальних пещерах, где на могиле Блаженнейшего Митрополита Владимира состоялась панихида по почившему Предстоятелю УПЦ.

Вместе с Его Блаженством помолиться за упокой души Блаженнейшего Митрополита Владимира пришли архиереи, духовенство и многочисленные верующие УПЦ.

Перед началом панихиды состоялось освящение надгробного креста на могиле почившего Предстоятеля УПЦ.

По завершении панихиды для всех присутствующих была приготовлена поминальная трапеза.

В течение всего дня на могиле Блаженнейшего Митрополита Владимира непрерывно совершались панихиды, во время которых возносились сугубые верующих о почившем Архипастыре.

По материалам официального сайта УПЦ

Фото УНИАН