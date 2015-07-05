В день годовщины со дня кончины Митрополита Владимира на его могиле освятили надгробный крест

5 июля, в годовщину со дня кончины Блаженнейшего Митрополита Владимира (Сабодана, +2014), по окончании Божественной литургии в Киево-Печерской лавре Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий возглавил крестный ход к монастырскому кладбищу на Дальних пещерах, где на могиле почившего в Бозе Архипастыря была совершена панихида.

Вместе с Его Блаженством помолиться за упокой души Блаженнейшего Митрополита Владимира пришли архиереи, духовенство и многочисленные верующие УПЦ.

Перед началом панихиды состоялось освящение надгробного креста на могиле почившего Предстоятеля УПЦ.

По завершении панихиды для всех присутствующих была приготовлена поминальная трапеза.

Напомним, что сегодня в течение всего дня на могиле Блаженнейшего Митрополита Владимира непрерывно будут проходить панихиды, во время которых будут вознесены сугубые молитвы верующих о почившем Архипастыре.