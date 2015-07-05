Митрополит Онуфрий - о Митрополите Владимире: Смирение делало его великим человеком

Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий

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- Я знал Блаженнейшего Митрополита Владимира еще до того, как он стал Предстоятелем нашей Церкви, с 1973 года. Что делало Блаженнейшего особенным человеком? Его ум – глубокий, аналитический; его человеческие способности, таланты – доброта, отзывчивость, простота. И все это было украшено смирением. Как правило, людей, которые имеют таланты «заносит» в гордыню, они сразу начинают о себе слишком высоко думать. А это человек, который был талантливым – от Бога талантливым, а также развил в себе заложенные способности. При этом все это было сплетено смирением, что и делало его большим, красивым, благородным человеком.