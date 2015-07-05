Митрополит Владимир считал, что объединение украинского православия должно быть эволюционным

Блаженнейший Митрополит Владимир считал, что объединение украинского православия должно идти путем эволюции, а не революции.

На это обращает внимание председатель административного аппарата Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви архимандрит Виктор (Коцаба) в день годовщины смерти Митрополита Владимира, сообщает Центр информации УПЦ.

«Блаженнейший считал, что преодолеть разделение украинского православия нужно на фундаменте братской любви и общепринятых в православном мире правил. Ведь любой шаг, который не соответствует церковным канонам, навязывается извне или является поспешным, может привести к непоправимым последствиям. Это понимают не только у нас. В своем недавнем интервью новоизбранный глава УАПЦ отметил, что в 1992 году уже были попытки реализовать сценарий объединения церквей, и по итогам вышел еще больший раскол», - констатирует архимандрит Виктор Коцаба.

По его словам, Митрополит Владимир неоднократно показывал пример того, как нужно решать спорные вопросы.

«Когда он только приехал на Киевскую кафедру, ему настойчиво предлагали отвоевать захваченный Владимирский собор. Блаженнейший отказался. Он прекрасно понимал, что это может стать началом большого религиозного силового противостояния, в котором однозначно не будет победителей, но будет много проигравших. Для него любовь к Богу, ближним и Родине значила в сто раз больше, чем возможность восстановить справедливость. Именно в этом и состоит главное наследие митрополита Владимира. Он четко показал, что исцелять любые раны нужно любовью, а не силой. Иначе под вопрос будет поставлена как человеческая жизнь, так и жизни всего общества», - подчеркивает представитель Киевской Митрополии УПЦ.

Отец Виктор отмечает, что для каждого человека Митрополит Владимир находил нужные и важные слова в тех или иных обстоятельствах.

«Он всем сердцем любил своих ближних, и эта любовь явно чувствовалась. Именно поэтому Блаженнейший получил такой авторитет и такое уважение. Для него не имело значения кто перед ним стоит - богатый или бедный, очень образованный человек или простой труженик, полный талантами гений или обычный человек. Он любил всех. И всех по-отечески прощал, побуждая даже самые закаменелые сердца к истинному покаянию», - говорит священнослужитель.

Блаженнейший Митрополит Владимир стал Предстоятелем УПЦ в 1992 году и пробыл на этом служении 22 года. Умер 5 июля прошлого года.