В УПЦ рассказали, каким видел путь объединения украинского православия Митрополит Владимир

Единственным путем преодоления раскола украинского православия Блаженнейший Митрополит Владимир считал покаяние и осознание своего истинного положения теми, кто откололся от Церкви.

На это обращает внимание председатель Синодального информационного отдела Украинской Православной Церкви епископ Ирпенский Климент в день годовщины смерти Митрополита Владимира, сообщает Центр информации УПЦ.

Блаженнейший всегда отмечал в своих проповедях, что Церковь открыта для тех, кто находится за ее пределами. Он учил нас не проявлять агрессии к тем, кто не разделяет наши взгляды. Он много раз подчеркивал, что единственным путем для восстановления единства украинского православия является искреннее покаяние тех, кто совершил раскол и возвращение их в лоно Матери-Церкви», - подчеркивает епископ Климент.

Если это произойдет, отмечает владыка, раскола в Украине больше не будет.

«Целое поколение людей выросло на этих проповедях Митрополита Владимира. Они сохранились, и как священники, так и миряне любят их перечитывать. Благодаря им, тысячи украинцев оберегали свою Церковь, даже когда это сопровождалось прямыми угрозами. Особенно помнятся первые годы предстоятельского служения Митрополита Владимира, когда были массовые случаи захватов храмов УПЦ, а со стороны власти было полное игнорирование Блаженнейшего. Впоследствии эта изоляция была преодолена, и он стал одним из самых ярких авторитетов Украины. Блаженнейший Владимир своей жизнью доказал, что Бог не в силе, а в правде», - говорит епископ Климент.

По его словам, Митрополит Владимир создал УПЦ в том виде, в котором она существует сегодня.

«Когда он стал у руля Украинской Православной Церкви, она была в несколько раз меньше, чем сейчас. В правление Митрополита Владимира, какие бы кризисы и конфликты ни сотрясали страну в целом или отдельные регионы, все епархии нашей Церкви всегда оставались едиными», - говорит представитель УПЦ.

Епископ Климент отмечает, что Митрополита Владимира все знали как человека необычайно доброго и всепрощающего.

«Вряд ли кто видел когда-нибудь, чтобы он был рассержен или кричал на кого-то. Он всегда спокойно воспринимал все, что происходит, а часто и придавал этому шутливый характер. Его интеллект и незаурядное чувство юмора помогали решать очень много проблем, которые возникали в церковной жизни», - отмечает священнослужитель.

Блаженнейший Митрополит Владимир стал Предстоятелем УПЦ в 1992 году и пробыл на этом служении 22 года. Умер 5 июля прошлого года.