В Волынской епархии УПЦ собрано более 54 тысяч гривен для нужд незрячих

В Волынской епархии УПЦ в этом году собрано более 54 тысяч гривен для нужд незрячих, сообщает сайт volyn.church.ua.

«Стараниями наших священнослужителей, верующих людей, благотворителей мы уже собрали для нужд незрячих и людей с недостатками зрения более 54 тысяч гривен, и передаем эти средства Волынской областной организации УООС, - рассказал глава информационно-просветительского отдела епархии протоиерей Валентин Марчук.

Сотрудничество Волынской епархии с этой организацией осуществляется по благословению митрополита Волынского и Луцкого Нифонта.

«Эти люди, которые хоть полностью или частично лишены возможности видеть, имеют большую и глубокую веру в своих сердцах. Многие из них поют в церковных хорах, прославляя Господа. И Церковь помогает этим людям. Как видим, Господь дает возможность делать это так, как надо», - отметил отец Валентин.