Найдена похищенная из Киево-Печерской лавры икона Покрова Пресвятой Богородицы

2 июля найдена икона Покрова Пресвятой Богородицы, похищенная из Киево-Печерской лавры.

Старинный чтимый образ Божией Матери был похищен два месяца назад из Трапезного храма обители. Святыню обнаружили в тайнике в Дарницком районе столицы.

Царица Небесная не перестает покрывать верных чад Церкви Своим омофором – многие молитвы братии и верующих, труды оперативных работников, занимавшихся поиском пропавшей святыни, принесли свои плоды.

lavra.ua