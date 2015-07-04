Найдена похищенная из Киево-Печерской лавры икона Покрова Пресвятой Богородицы
11:34, 04 июля 2015Православие
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2 июля найдена икона Покрова Пресвятой Богородицы, похищенная из Киево-Печерской лавры.
Старинный чтимый образ Божией Матери был похищен два месяца назад из Трапезного храма обители. Святыню обнаружили в тайнике в Дарницком районе столицы.
Царица Небесная не перестает покрывать верных чад Церкви Своим омофором – многие молитвы братии и верующих, труды оперативных работников, занимавшихся поиском пропавшей святыни, принесли свои плоды.
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