Блаженнейшего Владимира в день годовщины со дня смерти помянут на его родине

5 июля исполняется год со смерти Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Владимира.

По случаю годовщины состоятся Божественная литургия в храме на малой Родине, панихида на могиле родителей.

Суббота, 4 июля, 8:00, село Марковцы (Хмельницкая обл., Летичевский район), Свято-Архангело-Михайловский храм.

Архиереи и духовенство совершат Божественную литургию. На местном кладбище состоится панихида на могиле родителей и брата Блаженнейшего Митрополита Владимира.

Открытие фотовыставки на Винничине

Суббота, 4 июля, 14:00, г. Винница, арт-галерея ТЦ «ИнтерШик» (ул.Архитектора Артынова, 12-а): открытие фотовыставки «Село Марковцы — малая Родина Блаженнейшего Митрополита Владимира». Авторы фото: митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр и протоиерей Максим Брусника.

Выставка пройдет с 4 по 6 июля.

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