Блаженнейший Онуфрий встретился с афонскими монахами

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в своей резиденции на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры 1 июля принял иеромонаха Фому из скита святого апостола Фомы, что находится на Святой Горе Афон с представителями святогорского монашества. Об этом сообщает официальный сайт УПЦ.

Афонская братия рассказала Его Блаженству о скитской жизни на Афоне, о паломничестве по монастырям и святым местам Украины. Иеромонах Филипп подарил Блаженнейшему владыке свою книгу, посвященную исихастам Святой Горы. Также гости пригласили Предстоятеля посетить их скит.

В своей беседе со святогорскими отцами Его Блаженство коснулся темы общественно-политического положения в Греции и Украине, отметив, что «Господь любит и греческий, и украинский народ, и поэтому посылает им такие испытания». В завершение разговора Блаженнейший владыка поблагодарил гостей за молитву об Украине и передал благословение насельникам их обители.