Улицы с советскими названиями нужно переименовывать в память православных святых - Запорожский архиепископ УПЦ Лука

Улицы украинских городов, которые носят советские названия, нужно переименовывать в память православных святых.

Такое мнение высказал Запорожский и Мелитопольский архиепископ Украинской Православной Церкви Лука (Коваленко) в связи с законом о декоммунизации, сообщает Центр информации УПЦ.

«На мой взгляд, очень важно, чтобы в каждом городе были улицы с названиями, которые бы помогали нам вернуться к истокам нашей духовности. Например, для Запорожья - это имена казаков, защитников православной веры. В других украинских городах улицы можно переименовывать в память святых, связанных с этими городами. Это в миссионерском духе напоминало бы, что не пушки спасают этот мир, а любовь и милосердие», - отмечает Запорожский архиепископ УПЦ.

По его словам, Запорожская епархия УПЦ уже выступила с инициативой переименовать улицы города с коммунистическими названиями в память запорожских новомучеников, исповедников и защитников православия.

«То ли ты идешь по улице Дзержинского и вспоминаешь, какими ужасными делами занималась репрессивная машина, которую он возглавлял; то ли по улице, названной в память святого Сергия Мелитопольского, который, несмотря на преследования советской власти, показал пример терпения и верности Богу», - подчеркивает владыка.

Архиепископ Лука также отмечает, что Запорожская епархия УПЦ обратилась к городским властям с просьбой назвать одну из улиц города в честь Блаженнейшего Митрополита Владимира.

«К чему привел коммунистический режим, который пытался построить новый мир, основанный на безбожном мировоззрении? Только к одному: искажению человеческой личности и понимания истории. Избавляясь от лживых коммунистических идолов, которым приносили в жертву миллионы человеческих жизней, мы должны вернуться к истокам нашей истории, связанных с православной верой», - призывает архиепископ Лука.

Как сообщалось, 21 мая этого года вступил в силу Закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики. В соответствии с этим Законом, советские названия городов, районов, улиц и других объектов топонимики населенных пунктов подлежат переименованию.