В УПЦ связывают неготовность терпеть снижение уровня жизни с низким уровнем религиозности

Неготовность почти трети украинского населения терпеть снижение уровня жизни и определенные материальные трудности свидетельствует о низком уровне религиозности. Такое мнение высказывает председатель Синодального информационного отдела Украинской Православной Церкви епископ Ирпенский Климент, сообщает Центр информации УПЦ.

«Народ еще очень давно придумал хорошую поговорку: «Бог терпел и нам велел». То, что в Украине, согласно последним социологическим данным, почти треть населения не может терпеть снижение уровня жизни, говорит, прежде всего, о низком уровне религиозности. Поскольку верующий человек – и, который действительно доверяет Богу – никогда не впадет в отчаяние. В молитве он всегда может прибегнуть к Божьей помощи», – отмечает епископ Климент.

Также церковный спикер обращает внимание на высокий уровень суицидов в украинском обществе.

«Нужно упреждать жизненные разочарования верой и молитвой. Человеку порой свойственно думать, что ему хуже всех. Но рядом с ним могут находиться люди, которым еще тяжелее, и при этом они не впадают в отчаяние и пытаются с Божией помощью преодолевать любые трудности. Все, что в нашей жизни происходит, должно быть для нас уроком, теми обстоятельствами, с помощью которых мы можем справиться с духовными проблемами, которые портят нашу жизнь», – подчеркивает владыка Климент.

По его словам, чтобы общество не страдало, нужно бороться с теми духовными болезнями, которые его убивают.

«Если одни народы сегодня страдают больше, чем другие, это не значит, что они более грешны. Идеального общества на земле нет. В конце концов, с христианской точки зрения, цель человеческого существования – жить вечно не на земле, а с Богом. И чем быстрее человек поймет свое главное предназначение, тем проще ему будет устраивать свою жизнь и правильно относиться ко всему, что в ней происходит», – отмечает епископ УПЦ.

Как сообщалось, по последним данным Центра Разумкова, 30% украинских граждан говорят, что уже не могут терпеть снижение уровня жизни и материальные трудности.