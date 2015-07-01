На Афоне нашли неизвестный украинский старинный скит запорожских казаков "Черный Выр"

На Святой горе Афон в Греции украинскими исследователями обнаружен Старинный казачий скит «Черный Выр», основанный запорожскими казаками в 1747 году.

Как сообщает Центр информации УПЦ, ссылаясь на директора Международного института афонского наследия в Украине Сергея Шумило, найденный скит запорожцы называли «Духовным Запорожьем».

По словам С.Шумило, во время недавней экспедиции на Афон сотрудники института обнаружили уцелевший храм (кафоликон) старинной украинской казачьей обители.

«Сохранность храма довольно хорошая. Внутри, в ряде мест, частично сохранились фресковые изображения и орнаменты конца XVIII в. Также в пределах частично сохранились деревянные иконостасы с писанными на досках иконами в стиле “казацкого барокко” XVIII в. На примере этого иконостаса мы можем наблюдать редкий случай сохранения до наших дней в своем “первобытном” виде характерных для Запорожской Сечи стиля и манеры оформления казачьих храмов», – говорит директор института афонского наследия в Украине.

По по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Онуфрия по результатам экспедиции Сергей Шумило издал книгу «Духовное Запорожье на Афоне. Малоизвестный казачий скит “Черный Выр” на Святой Горе».

"До сих пор не было ни одного исследования об этой казачьей афонской святыне. Обнаруженные документальные свидетельства о ней – это, по сути, новая страница в истории Афона и ее взаимоотношений с Украиной", - отмечает Сергей Шумило.

"Афонский казачий скит «Черный Выр» остается важной составляющей истории, духовной культуры, традиций и наследия запорожского казачества, бесценным памятником, оставленным нам на Афоне нашими предками, и имеющим огромную духовно-культурную и научно-историческую ценность", - подчеркивает церковный историк.