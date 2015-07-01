Львовский епископ УПЦ Филарет назвал приоритеты в ведении диалога с УАПЦ, а в дальнейшем - с УПЦ КП

Каноны должны быть приоритетом в ведении диалога между украинской Православной Церковью и Украинской Автокефальной Православной Церковью, а в дальнейшем и с Киевским Патриархатом. Это отмечает член комиссии по возобновлению диалога с УАПЦ, епископ Львовский и Галицкий Филарет (Кучеров), сообщает Центр информации УПЦ.

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«В очередной раз члены Синода поддержали предложение Митрополита Онуфрия о восстановлении диалога с УАПЦ, поскольку это является отражением того стремления к единству, которое разделяет вся полнота нашей Церкви. Как видим, церковное священноначалие заверило народ Украины в том, что причин для конфликта на религиозной почве нет и быть не может, поскольку боль раскола украинского православия остается в сердцах многих украинцев», - подчеркивает епископ Филарет.

Цитируя слова покойного Предстоятеля УПЦ Митрополита Владимира о том, что разделение украинского православия является «раной, которая постоянно кровоточит», глава Львовской епархии УПЦ отмечает, что миссия церковных иерархов сделать все, чтобы ее вылечить.

«Да, диалог между нашими церквями ведется не так быстро, как бы мы того хотели, однако если нам удастся отбросить популизм, информационные атаки, сделать все от нас возможное, чтобы в этот диалог не смогли вмешиваться силы, мешающие много лет налаживанию здорового диалога, то, уверен, мы сможем начать говорить на языке не взаимных обвинений, а прощения и пути на встречу друг другу», - отмечает епископ Филарет.

Он надеется, что в поисках единства не должно быть места пиару, а также новым провокациям на религиозной и политической почве.

«Будучи православным епископом Галичины констатирую, что на своем уровне, на Львовщине, мы научились искать конструктив в общении между конфессиями и говорить, как брат с братом. В сложный момент для каждой из наших конфессий мы готовы помочь и стать на защиту наших ценностей. Этот пример должен послужить и диалогу на общегосударственном уровне, и мы об этом будем свидетельствовать», - говорит епископ Львовский и Галицкий.

Как сообщалось, 4 июня этого года на Поместном Соборе УАПЦ представитель УПЦ епископ Варсонофий от имени Митрополита Онуфрия передал предложение о возобновлении диалога между двумя Церквами. 24 июня Синод УПЦ поддержал инициативу митрополита Онуфрия о восстановлении диалога между УПЦ и УАПЦ.