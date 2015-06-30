В Киево-Печерской лавре на могиле почившего Предстоятеля УПЦ установили памятный крест

В Киево-Печерской лавре на могиле почившего Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Владимира установили памятный крест. Об этом сообщает сайт orthodoxy.org.ua. 5 июля в день первой годовщины смерти Митрополита Владимира состоится освящение креста. Чин освящения начнется сразу после Божественной литургии. Его возглавит Блаженнейший Митрополит Киевский и всей Украины Онуфрий в сослужении собора архиереев Украинской Православной Церкви.

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