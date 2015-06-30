В УПЦ рассказали при каких условиях закончится война на Донбассе

Любой конфликт может быть окончательно исчерпан только тогда, когда прекратятся гнев и ярость в сердцах людей. Это отмечает настоятель Свято-Воскресенского (Афганского) храма Киева протоиерей Украинской Православной Церкви Сергий Ющик, сообщает Центр информации УПЦ.

«Тема прекращения войны лежит в основе молитв и переживаний православных христиан. Но есть четкое осознание, что война заканчивается не тогда, когда заканчиваются патроны, а когда не остается желающих воевать, когда не остается тех, кому нравится война. Необходимо, чтобы в обществе сила закона – как человеческого так и Божьего – победила грубую силу оружия. Господь создал человека для жизни, и смерть – это неестественное достояние греховного выбора человека. Человек должен любить, радоваться жизни, рожать новые поколения, радоваться мирной старости, а не сеять смерть вокруг себя», – рассказывает отец Сергий.

По его словам, относительно ситуации на востоке Украины, УПЦ однозначно поддерживает территориальную целостность государства и восстановление мирной жизни.

«Первая позиция Церкви – это единство Украины, сохранение ее границ. Вторая позиция – скорейшее примирение и всепрощение в обществе. В данном случае речь идет не об уголовной ответственности нарушителей закона – ведь закон есть закон – а о духовном уровне, прощении в сердцах и наполнении их миром. Мы верим, что молитвами миллионов украинцев Господь дарует нам быстрое восстановление мирной жизни», – подчеркивает протоиерей УПЦ.

Как сообщалось в СМИ, по последним данным Киевского международного института социологии 40% жителей зоны АТО считают, что конфликт на Донбассе будет завершен в течение этого года. По мнению 12% респондентов для его решения понадобится от 2 до 5 лет.