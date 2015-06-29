В Греции сегодня отмечают память апостола Павла — основателя Элладской Церкви

29 июня в церкви св. апостола Павла в Афинах были совершены Утреня и Божественная литургия по случаю дня памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Апостол Павел почитается в Греции как основатель и покровитель Элладской Православной Церкви, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на информагентство «Ромфея».

Божественную литургию в церкви св. Павла возглавил Предстоятель Элладской Православной Церкви Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним. Ему сослужили митрополиты Монмвасийский и Спартанский Евстафий, Пирейский Серафим, Ново-Смирнский Симеон и епископ Мефонский Климент.

Во время Литургии проповедь о миссионерской деятельности св. апостола Павла произнес митрополит Монемвасийский и Спартанский Евстафий.

Вечером 29 июня, в 19.00, на священной скале Ареопага древних Афин в ознаменование некогда произнесенной на этом месте проповеди св. апостола Павла к афинянам будет совершена Великая вечерня. Богослужение возглавит Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним, которому будут сослужить члены Синода Элладской Православной Церкви, митрополиты, другие иерархи и духовенство в присутствии монашествующих и мирян.