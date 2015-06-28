Патриарх Грузии: США делают большую ошибку, легализуя однополые браки
20:47, 28 июня 2015Православие
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Католикос-Патриарх всея Грузии Илия ІІ назвал "большой ошибкой" решение США легализировать однополые браки, сообщает РИА Новости.
"Из СМИ мы узнали о том, что США приняли решение допустить однополые браки во всех штатах. Это большая ошибка, и об этом говорят сами американцы, духовные лица. Мы это подтверждаем и заявляем, что это большая ошибка", — заявил Илия ІІ во время воскресной проповеди.
В пятницу Верховный суд США с перевесом в один голос постановил, что право на однополые браки не противоречит Конституции страны, и тем самым разрешил регистрировать такие браки в любом штате.
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