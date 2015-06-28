На Киевщине Предстоятель УПЦ совершил освящение храма в честь святителя Климента, папы Римского

28 июня на Киевщине в селе Лишня Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины совершил чин освящения храма в честь святителя Климента, папы Римского, Бышевского благочиния Макаровского викариатства Киевской епархии, где возглавил Божественную литургию, сообщает church.ua.

Его Блаженству сослужили епископ Макаровский Иларий, управляющий Макаровским викариатством епископ Фастовский Дамиан, настоятель храма архимандрит Филарет (Егоров), а также духовенство Киевской епархии.

Перед началом Литургии Предстоятель совершил чин освящения храма.

После чтения Святого Евангелия Блаженнейший владыка обратился к пастве со словом проповеди.

Во время богослужения была возведена сугубая молитва за мир в Украине.

По окончании Литургии состоялся краткий молебен перед иконой святителя Климента, папы Римского, после чего Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил настоятеля и верующих новоосвященного храма с важным событием в жизни прихода, наградил благотворителей церковными наградами и благословил всех присутствующих.

Село Лишня известно социальными и духовно-просветительскими проектами, осуществляемые верующими УПЦ. В частности, при приходе прп. Параскевы Сербской, настоятелем которой является архимандрит Филарет (Егоров), действует духовно-просветительский социальный центр «Ковчег», который ежегодно по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви проводит международные Киевские летние богословские институты (КЛБИ) и организует учебные поселения-лагеря Высших богословско-педагогических курсов им. св. равноап. кн. Владимира (Всеукраинского православного педагогического общества). Также ежегодно в октябре при центре «Ковчег» проходит Международный фестиваль православных духовных кантов «Параскева».