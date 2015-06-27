В УПЦ заявили о вандализме в Василькове - разбиты окна храма, повреждено изображение Спасителя

В ночь с 26 на 27 июня в городе Васильков, Киевской области был совершен еще один акт вандализма в отношении храма Украинской Православной Церкви — собора в честь преподобных Антония и Феодосия Печерских.

Как сообщает пресс-служба Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви, в алтарной части храма разбиты окна и поврежден витраж с изображением Спасителя.

"Несмотря на возбуждение компетентными органами уголовных дел, провокации в отношении храмов Украинской Православной Церкви в городе Васильков продолжаются", - говорится в сообщении.

Пресс-служба Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви напоминает, что это уже не первая попытка совершения актов вандализма по отношению к храмам Киевской епархии в частности, и в храмам УПЦ в целом.