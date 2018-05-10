День ангела Предстоятеля УПЦ: Литургия в лавре, иностранные гости и молитва за мир в Украине (фоторепортаж)

В День памяти своего небесного покровителя – прп. Онуфрия Великого, 25 июня, Предстоятель Украинской Правослваної Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию на соборной площади Киево-Печерской лавры.

Его Блаженству сослужили сонм архиереев Украинской Православной Церкви и Высокопреосвященнейший Марк, архиепископ Берлинско-Германский и Великобританский (РПЦЗ).

За богослужением также молились священники, монахи.

И многочисленные паломники из Буковины, с края, откуда Блаженнейший владыка родом, и где прошло более 23 лет его архипастырского служения.

После чтения Святого Евангелия Предстоятель обратился к пастве со словами проповеди.

За богослужением была вознесена сугубая молитва за мир в Украине.

По окончании Литургии митрополит Одесский и Измаильский Агафангел от имени всего епископата, духовенства и верующих Украинской Православной Церкви поздравил Его Блаженство с Днем небесного покровителя и передал Архипастырю в дар икону Божией Матери «Умиление».

Благодаря владыке Агафангелу и всем присутствующим за молитвы и поздравления, Блаженнейший Митрополит Онуфрий отметил: «Память преподобного Онуфрия, дорогие братья, напоминает нам о том, что был среди святых такой угодник, который избрал себе для жизни пустыню. Там он сделал столько добра для мира, сколько мы не делаем этого добра, находясь в мире».

Его Блаженство отметил, что сегодня не каждый может уйти в пустыню, но может такую создать пустыню в своей душе.

«У каждого человека есть душа, и в нашей душе должна быть маленькая пустыня – место для молитвы, откуда должна возноситься постоянная молитва Богу».

«Пусть Господь молитвами преподобного Онуфрия оберегает нас на всех наших путях земного странствования, помогает нам творить волю Божию и идти именно тем путем, который ведет к вечному спасению», – пожелал всем Предстоятель.

По материалам официального сайта УПЦ