Статистика приходов более объективна, чем опросы о религиозных предпочтениях - спикер ОВЦС УПЦ

Более объективно отражают религиозную ситуацию в Украине не социологические опросы, а статистика приходов. На это обращает внимание заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич, сообщает Центр информации УПЦ.

«Приход – это средоточие духовной жизни, в который входит определенное количество верующих. А в опросах могут участвовать все подряд – как прихожане того или иного храма, так и те, кто не посещает никакой церкви или делает это один-два раза в год», – подчеркивает Николай Данилевич.

По его мнению, многие респонденты, рассказывая о собственных религиозных предпочтениях, могут высказывать свои политические симпатии, связанные с церковной жизнью, или автоматически воспроизводить те настроения, которые им навязывают.

«К тому же немало людей, которые не очень разбираются в церковных делах страны, могут просто путать Православные Церкви и Патриархаты», – добавляет отец Николай.

Как сообщалось, по последним данным Государственного департамента по делам национальностей и религий, больше всего приходов в Украине имеет УПЦ – 12 241. На втором месте – УПЦ КП, у нее 4 738 приходов.