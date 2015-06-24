Священный Синод УПЦ обновил комиссию по диалогу с УАПЦ и попросил государство не вмешиваться в церковные дела

Священный Синод Украинской Православной Церкви поддержал инициативу Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия по восстановлению диалога между УПЦ и УАПЦ. Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом говорится в Журнале №26 Священного Синода.

В частности, эта инициатива была озвучена 4 июня представителем УПЦ на V Поместном Соборе Украинской Автокефальной Православной Церкви.

Комиссию по восстановлению диалога с УАПЦ возглавит председатель Церковного Суда УПЦ митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор.

Также Священный Синод УПЦ, обсуждая вопрос преодоления церковного раскола, отметил недопустимость вмешательства государства во внутренние дела Церкви. Как считают в УПЦ, "это не только не помогает, но и затрудняет преодоление раскола".

"На данный момент захвачены 23 храма Украинской Православной Церкви. Прихожане УПЦ лишаются возможности посещать собственные храмы и беспрепятственно совершать в них богослужения. Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что нередко противоправные действия по отношению к религиозным общинам нашей Церкви происходят с молчаливого согласия местных властей, или даже при ее содействии. Все это существенно усложняет перспективу преодоления церковного раскола ", - подчеркивают в УПЦ.

"Диалог должен происходить на основе канонического права и без вмешательства в этот процесс внецерковных факторов. Преодоление расколов - это внутреннее церковное дело. Мы понимаем желание государственной власти в отношении церковного единства, но мы против вмешательства государства во внутреннюю церковную жизнь", - говорится в документе Священного Синода УПЦ.